Россиянам рассказали, в какие месяцы 2024 года идти в отпуск выгоднее всего

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году можно считать те, в которых больше всего рабочих дней. Об этом сообщила руководитель аналитической службы адвокатского бюро Ольга Плешанова.

"23 рабочих дня — это минимум выходных, праздников и максимум оплачиваемых дней", — передаёт слова эксперта РИА "ФедералПресс".

Такими месяцами в 2024 году будут июль и октябрь. Кроме того, отмечает специалист, брать отпуск выгодно в месяцы с 22 рабочими днями, так как "размер дохода за месяц превысит привычный оклад".

Отпуск в мае же может подойти тем, кто хочет растянуть время отдыха, на что влияют майские праздники. Однако выбирать этот месяц стоит внимательно, потому что такой отдых "невыгоден по деньгам", добавила юрист.