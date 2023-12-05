Россиянам рассказали, в какие месяцы 2024 года идти в отпуск выгоднее всего
Юрист Плешанова: Самые финансово выгодные месяцы для отпуска — июль и октябрь
Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году можно считать те, в которых больше всего рабочих дней. Об этом сообщила руководитель аналитической службы адвокатского бюро Ольга Плешанова.
"23 рабочих дня — это минимум выходных, праздников и максимум оплачиваемых дней", — передаёт слова эксперта РИА "ФедералПресс".
Такими месяцами в 2024 году будут июль и октябрь. Кроме того, отмечает специалист, брать отпуск выгодно в месяцы с 22 рабочими днями, так как "размер дохода за месяц превысит привычный оклад".
Отпуск в мае же может подойти тем, кто хочет растянуть время отдыха, на что влияют майские праздники. Однако выбирать этот месяц стоит внимательно, потому что такой отдых "невыгоден по деньгам", добавила юрист.
Ранее Лайф писал, что график отпусков оказался одной из главных причин для ссор в российских коллективах. Об этом заявили 33% опрошенных респондентов. 5% отметили, что у них получается разрешить конфликтные ситуации только при помощи руководства.