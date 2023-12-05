СМИ слили кровожадное напутствие генерала США к украинцам
WP: Генерал ВС США Милли призывал украинцев "резать глотки русским" в 2022 году
Генерал и экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS
Генерал и экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в 2022 году во время учений в немецком городе Висбадене призвал бойцов украинского спецназа "резать глотки русским" по ночам. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
"Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи", — цитирует газета генерала, уточняя, что таким образом он хотел воодушевить спецназ Украины на проведение операций в тылу российских войск в новых регионах России.
Ранее в Washington Post появился материал, посвящённый захлебнувшемуся контрнаступлению армии Незалежной. В нём говорится, что план контрнаступления ВСУ фактически подготовили западные страны, но США и Украина серьёзно спорили насчёт тактики и времени начала операции.