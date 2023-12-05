Генерал и экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в 2022 году во время учений в немецком городе Висбадене призвал бойцов украинского спецназа "резать глотки русским" по ночам. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

"Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи", — цитирует газета генерала, уточняя, что таким образом он хотел воодушевить спецназ Украины на проведение операций в тылу российских войск в новых регионах России.