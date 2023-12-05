Курсы доллара, евро и юаня резко взлетели на Мосбирже

Доллар США, евро и юань показали активный рост во время торгов на Московской бирже во вторник. Доллар преодолел отметку в 92 рубля впервые с 13 ноября, а евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября.

Курс доллара США составил 92,02 рубля в 15:35, это значение на 1,09 рубля выше того уровня, что был на момент закрытия предыдущих торгов. Цена евро к тому моменту составила 99,59 рубля, что также на 1,09 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) также поднялась на 1,09 рубля — к отметке в 95,42 рубля. Стоимость китайского юаня повысилась на 12,95 копейки — до уровня в 12,86 рубля.

"Рубль несёт потери на фоне завершения налогового периода, спада сырьевых цен, укрепления самого доллара, а также сезонного повышения госрасходов и активизации предпраздничного спроса на инвалюты. Сдерживают ослабление российской валюты обязательные продажи экспортёрами большей части валютной выручки и эффект жёсткой денежно-кредитной политики", — объяснил такую ситуацию инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин в беседе с "Интерфаксом", отметив, что ЦБ на заседании в декабре может пойти в сторону ещё большего ужесточения, вновь повысив ключевую ставку.

По мнению стратега, в ближайшее время будет важно наблюдать за уровнем 92,5 рубля за доллар, где динамика роста может не только замедлиться, но и развернуться вспять. Если доллару удастся преодолеть эту отметку, то следующим важным этапом станет цена в 95 рублей за доллар. В целом можно ожидать, что курсы иностранных валют начнут опускаться с середины декабря, когда произойдёт заседание ЦБ, а экспортёры начнут подготовку в налоговому периоду. В краткосрочной перспективе стоит ожидать стоимости доллара в диапазоне 90–92,5 рубля, подытожил Бахтин.