В томском тире мишени заменили на портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

Портреты Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга использовались в качестве мишеней в тире на патриотическом фестивале в Томске. Организатор мероприятия Ольга Ожегова отметила, что такими атрибутами участникам мероприятия пытались донести понимание происходящего в мире.

Портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена в тире. Видео © t.me / МИЛЫЙ ТОМСК

В администрации Томской области рассказали, что второй военно-патриотический фестиваль "Мирный воин" приурочен ко дню Героев Отечества. Он прошёл в минувшие выходные. На мероприятии проходили выставки оружия и солдатских атрибутов, также работала полевая кухня. После фестиваля в сетях стали активно распространяться кадры, на которых портреты Зеленского и Байдена используют в качестве мишеней в тире.

Ожегова отметила, что эту локацию организовал патриотический клуб. Она добавила, что таким образом патриотичные участники объединения пытаются донести до населения понимание сегодняшней повестки, рассказали в РИА "Новости".

"Сегодня значимы любые виды и формы патриотического воспитания молодёжи. На фестивале ребята смогли попробовать свои силы в мастер-классах по фехтованию и рубке шашкой, стрельбе, сборке-разборке оружия, пообщались с ветеранами и участниками боевых действий, локальных конфликтов и членами их семей", — передали в обладминистрации слова заместителя атамана Томского отдельского казачьего общества по культуре Евгения Диденко.