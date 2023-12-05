В Думе напомнили суровую правду о России после призыва генерала США "резать глотки русским"
Депутат Бородай: Бойцов СВО не испугает призыв генерала Милли убивать русских
Россиянам не впервой приходится слышать угрозы и видеть террор с украинской стороны конфликта, поэтому бойцов СВО не испугает призыв генерала США Марка Милли "резать глотки русским по ночам", обращённый к украинскому спецназу. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Бородай.
"Современная Украина — это террористическая организация, они давно используют тактику террора и запугивания. Тут мы видим, что офицер США поддерживает подобное и практически призывает украинскую армию совершать террористические акты. Бороться против этого тяжело, не всегда удаётся предотвратить террористические действия даже при эффективно работающих спецслужбах", — сказал Бородай в беседе с News.ru.
Тем не менее, уверен парламентарий, россияне не боятся и не станут. Россия просто должна искоренить источник террористической деятельности, это всегда лучшая профилактика терроризма, заключил депутат Госдумы.
Напомним, сегодня из материалов американских СМИ стало известно о том, что генерал и экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в 2022 году во время учений в немецком городе Висбадене призвал бойцов украинского спецназа "резать глотки русским" по ночам. Таким образом он хотел воодушевить спецназ Украины на проведение операций в тылу российских войск в новых регионах России.
ТАСС / Алексей Коновалов