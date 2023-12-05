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Регион
Опубликовано 5 декабря 2023, 16:49
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В Думе напомнили суровую правду о России после призыва генерала США "резать глотки русским"

Депутат Бородай: Бойцов СВО не испугает призыв генерала Милли убивать русских

Россиянам не впервой приходится слышать угрозы и видеть террор с украинской стороны конфликта, поэтому бойцов СВО не испугает призыв генерала США Марка Милли "резать глотки русским по ночам", обращённый к украинскому спецназу. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Бородай.

"Современная Украина — это террористическая организация, они давно используют тактику террора и запугивания. Тут мы видим, что офицер США поддерживает подобное и практически призывает украинскую армию совершать террористические акты. Бороться против этого тяжело, не всегда удаётся предотвратить террористические действия даже при эффективно работающих спецслужбах", сказал Бородай в беседе с News.ru.

Тем не менее, уверен парламентарий, россияне не боятся и не станут. Россия просто должна искоренить источник террористической деятельности, это всегда лучшая профилактика терроризма, заключил депутат Госдумы.

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Напомним, сегодня из материалов американских СМИ стало известно о том, что генерал и экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в 2022 году во время учений в немецком городе Висбадене призвал бойцов украинского спецназа "резать глотки русским" по ночам. Таким образом он хотел воодушевить спецназ Украины на проведение операций в тылу российских войск в новых регионах России.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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