Взятие Артёмовского сочли шагом Армии России на пути к разрушению Донбасского кольца

Освобождение Артёмовского для Вооружённых сил РФ означает разрушение звена Донбасского кольца, которое создали ВСУ, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинские войска рассчитывали на это кольцо в качестве "крепости", а теперь Армии России будет проще её разрушить.

"Донбасское кольцо Украина делала, чтобы сохранить свой контроль над этим районом, туда входят и Клещеевка, Северск, Краматорск, Часов Яр и Артёмовск, — это "кольцо" должно было стоять как крепость. То, что было взято Артёмовское, показывает, что было прорвано одно из звеньев этой цепи", — рассказал он в беседе с "Лентой.ру".

Он подчеркнул, что сейчас главная задача ВС РФ — продвигаться на другие населённые пункты, чтобы полностью разрушить это Донбасское кольцо. По его оценке, Артёмовское освобождено благодаря внезапности и слаженности действий военных. Такой прорыв говорит о высоком качестве взаимодействия и управления войсками, заключил Кнутов.

Российские военные штурмуют Артёмовское. Видео © Минобороны РФ