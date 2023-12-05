Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 17:57

МОК вынес решение по участию российских атлетов в международных соревнованиях

МОК не отменил рекомендации по участию в соревнованиях спортсменов из РФ и РБ

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет отменять своих рекомендаций касательно участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в составе организации. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

"На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях", сказано в публикации, с уточнением, что подобная практика по защите прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, невзирая на паузу в деятельности их Национального олимпийского комитета, применяется давно и основана на уважении прав человека.

Гроссмейстер Карякин возмущён усилиями МОК по смене спортивного гражданства россиян

Гроссмейстер Карякин возмущён усилиями МОК по смене спортивного гражданства россиян

А решение об участии российских спортсменов в ОИ-2024 будет принято в марте на заседании исполкома МОК. Глава комитета Томас Бах уточнил, что при рассмотрении вопроса будет принято во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • мок
  • окр
  • Санкции против России
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров