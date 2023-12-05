МОК вынес решение по участию российских атлетов в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет отменять своих рекомендаций касательно участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях, несмотря на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в составе организации. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

"На Олимпийском саммите было сообщено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК не изменил свои рекомендации относительно участия индивидуальных нейтральных спортсменов в международных соревнованиях", — сказано в публикации, с уточнением, что подобная практика по защите прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, невзирая на паузу в деятельности их Национального олимпийского комитета, применяется давно и основана на уважении прав человека.