Биткоин уже второй раз за месяц обновляет максимум за полтора года

Стоимость биткоина возросла выше 43 тысяч долларов в ходе торговой сессии впервые с 7 апреля 2022 года. Об этом говорят данные площадки Coindesk.

На 20:19 по Москве стоимость криптовалюты выросла на 3,83%, до цены в 43,188 тысячи долларов. Уже к 20:21 биткоин замедлил рост, оказавшись на уровне 42,975 тысячи долларов (+3,37%).