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5 декабря, 18:39

Биткоин уже второй раз за месяц обновляет максимум за полтора года

Стоимость биткоина превысила $43 тысячи впервые с 7 апреля 2022 года

Стоимость биткоина возросла выше 43 тысяч долларов в ходе торговой сессии впервые с 7 апреля 2022 года. Об этом говорят данные площадки Coindesk.

На 20:19 по Москве стоимость криптовалюты выросла на 3,83%, до цены в 43,188 тысячи долларов. Уже к 20:21 биткоин замедлил рост, оказавшись на уровне 42,975 тысячи долларов (+3,37%).

Назван год, когда добудут последний биткоин в истории

Назван год, когда добудут последний биткоин в истории

Напомним, в начале ноября Лайф сообщал о том, что стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднялась выше 36 тысяч долларов впервые за полтора года. В последний раз до этого биткоин преодолевал такой рубеж 6 мая 2022 года.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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