Барсуки-диверсанты парализовали движение поездов в Нидерландах

Обнаружение десятков барсучьих нор под железнодорожными путями на юге Нидерландов вынудило местные власти снизить скорость движения поездов на опасном участке. Активность животных была зафиксирована между Бокстелом и Лимпде, вблизи крупного города Эйндховена, сообщил голландский оператор ж.-д. инфраструктуры ProRail.

По данным компании, речь идёт о многочисленных туннелях, которые включают в себя около 30 гнездовых камер. Каждая из них имеет высоту до 50 сантиметров. Ограничение скорости составов до 40 километров в час привело и к сокращению количества поездов. Впрочем, этих мер может оказаться недостаточно.

"Мы выявили активных барсуков в этом месте, и они продолжают рыть норы. Поэтому мы не исключаем, что нам придётся принять дополнительные меры и полностью перекрыть движение поездов на этом участке", — гласит сообщение.