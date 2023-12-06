В ООН заявили, что предпринимают попытки возобновить зерновую сделку
Организация Объединённых Наций не оставляет попыток склонить стороны украинского конфликта к возобновлению экспорта зерна из Незалежной с использованием безопасного морского коридора. Такое заявление сделал официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
По словам политика, этот вопрос курирует генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Впрочем, конкретные шаги, предпринимаемые для реанимирования зерновой сделки, он не озвучил.
"Да, мы работаем над этим. Ребека Гринспан осуществляет те задачи, которые ей были поручены", — ответил журналистам Дюжаррик.
А тем временем попытки Незалежной использовать морской транспорт для вывоза зерна всё чаще сталкиваются с проблемами. Так, недавно вышедший из порта Незалежной балкер с продовольствием подорвался на мине по пути в Румынию.
UN Photo / Mark Garten