В ООН заявили, что предпринимают попытки возобновить зерновую сделку

Организация Объединённых Наций не оставляет попыток склонить стороны украинского конфликта к возобновлению экспорта зерна из Незалежной с использованием безопасного морского коридора. Такое заявление сделал официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

По словам политика, этот вопрос курирует генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Впрочем, конкретные шаги, предпринимаемые для реанимирования зерновой сделки, он не озвучил.

"Да, мы работаем над этим. Ребека Гринспан осуществляет те задачи, которые ей были поручены", — ответил журналистам Дюжаррик.