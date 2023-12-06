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5 декабря, 21:07

В ООН заявили, что предпринимают попытки возобновить зерновую сделку

Организация Объединённых Наций не оставляет попыток склонить стороны украинского конфликта к возобновлению экспорта зерна из Незалежной с использованием безопасного морского коридора. Такое заявление сделал официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

По словам политика, этот вопрос курирует генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Впрочем, конкретные шаги, предпринимаемые для реанимирования зерновой сделки, он не озвучил.

"Да, мы работаем над этим. Ребека Гринспан осуществляет те задачи, которые ей были поручены", — ответил журналистам Дюжаррик.

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А тем временем попытки Незалежной использовать морской транспорт для вывоза зерна всё чаще сталкиваются с проблемами. Так, недавно вышедший из порта Незалежной балкер с продовольствием подорвался на мине по пути в Румынию.

Обложка ©

UN Photo / Mark Garten

Илья Пушкарев
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