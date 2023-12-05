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5 декабря, 20:20

"Мы на дне бочки" : Госдеп предрёк Украине тяжёлую зиму без поддержки США

Госдеп: Возможности США в вопросе помощи Украине находятся на "дне бочки"

Возможности Вашингтона в вопросе оказания Киеву военной помощи — на исходе. Соответствующее признание сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — отметил политик на брифинге с журналистами.

По словам американского дипломата, Незалежную ждёт "тяжёлая зима", а потому Белый дом продолжает надеяться на Конгресс. Если законодатели поддержат стремление администрации к дальнейшему спонсированию ВСУ, Киев сможет рассчитывать на дополнительные поставки.

"Объём исчерпан": В США проболтались, сколько средств осталось для помощи Киеву

"Объём исчерпан": В США проболтались, сколько средств осталось для помощи Киеву

Аналогичное заявление ранее сделали и в Белом доме. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, ресурсы администрации на поставки оружия закончатся уже к концу этого года.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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