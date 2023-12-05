"Мы на дне бочки" : Госдеп предрёк Украине тяжёлую зиму без поддержки США

Возможности Вашингтона в вопросе оказания Киеву военной помощи — на исходе. Соответствующее признание сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины", — отметил политик на брифинге с журналистами.

По словам американского дипломата, Незалежную ждёт "тяжёлая зима", а потому Белый дом продолжает надеяться на Конгресс. Если законодатели поддержат стремление администрации к дальнейшему спонсированию ВСУ, Киев сможет рассчитывать на дополнительные поставки.