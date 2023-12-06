Стало известно, сколько белых и синих воротничков – релокантов вернулись в РФ

В Россию вернулось примерно 80–90% релокантов из рабочего класса и лишь порядка половины представителей умственного труда. Разница объясняется тем, что последние могут работать удалённо.

"Что же касается синих воротничков, которым для работы нужен станок, их никто не ждал за рубежом, поэтому они вернулись, как только кончились деньги. <...> Из белых воротничков вернулась примерно половина. Остальным всё равно, где находиться. Они и раньше зиму проводили где-нибудь на Бали", — объяснил НСН основатель портала по поиску работы Superjob Алексей Захаров.