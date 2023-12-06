Стало известно, сколько белых и синих воротничков – релокантов вернулись в РФ
Основатель Superjob Захаров: Большинство синих воротничков вернулись в Россию
В Россию вернулось примерно 80–90% релокантов из рабочего класса и лишь порядка половины представителей умственного труда. Разница объясняется тем, что последние могут работать удалённо.
"Что же касается синих воротничков, которым для работы нужен станок, их никто не ждал за рубежом, поэтому они вернулись, как только кончились деньги. <...> Из белых воротничков вернулась примерно половина. Остальным всё равно, где находиться. Они и раньше зиму проводили где-нибудь на Бали", — объяснил НСН основатель портала по поиску работы Superjob Алексей Захаров.
Ранее сообщалось, что в целом около 40% релокантов, уехавших после начала специальной военной операции в 2022 году, вернулись в Россию. Среди основных причин такого решения — ужесточение правил получения документов, подтверждающих право проживания в чужом государстве, и сроков пребывания на территории других стран.
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