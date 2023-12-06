В Румынии объявили общенациональную эпидемию кори из-за роста заболеваемости

Учащение случаев заболевания корью среди жителей Румынии вынудило Минздрав европейского государства объявить об эпидемии. В настоящий момент вирус диагностирован у почти двух тысяч граждан в 29 округах, сказано на сайте ведомства.

В сообщении утверждается, что сейчас лишь 62% детей прошли полный цикл вакцинации от опасного заболевания. По данным министерства, именно несовершеннолетние больше всего подвержены недугу. Дабы исправить положение, власти намерены развернуть информационную кампанию для родителей.

"Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, Министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори", — гласит заявление.