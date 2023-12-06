Посол Израиля в РФ заявил, что уходит на пенсию и раскрыл имя преемницы
Израильский посол Александр Бен Цви в конце декабря завершит миссию в России
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви в конце 2023 года уйдёт на пенсию и освободит место преемнице. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
"Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию", — сказал дипломат.
Следующим израильским послом в России станет Симона Гальперин — по словам Александра Бен Цви, очень компетентная. В 1976 году она ребёнком переехала в Израиль из СССР.
Ранее сообщалось, что Владимир Тарабрин стал новым послом в Нидерландах и постпредом ОЗХО. Александр Шульгин, ранее занимавший эти должности, освобождён от своих обязанностей.