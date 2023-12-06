Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 22:12

Посол Израиля в РФ заявил, что уходит на пенсию и раскрыл имя преемницы

Израильский посол Александр Бен Цви в конце декабря завершит миссию в России

<p>Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви в конце 2023 года уйдёт на пенсию и освободит место преемнице. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию", — сказал дипломат.

Следующим израильским послом в России станет Симона Гальперин — по словам Александра Бен Цви, очень компетентная. В 1976 году она ребёнком переехала в Израиль из СССР.

Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Путин посоветовал иностранным послам посетить выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Ранее сообщалось, что Владимир Тарабрин стал новым послом в Нидерландах и постпредом ОЗХО. Александр Шульгин, ранее занимавший эти должности, освобождён от своих обязанностей.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Израиль
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров