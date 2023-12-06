Посол Израиля в РФ заявил, что уходит на пенсию и раскрыл имя преемницы

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви в конце 2023 года уйдёт на пенсию и освободит место преемнице. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию", — сказал дипломат.

Следующим израильским послом в России станет Симона Гальперин — по словам Александра Бен Цви, очень компетентная. В 1976 году она ребёнком переехала в Израиль из СССР.