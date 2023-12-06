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5 декабря, 22:47

Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом

<p>Экс-президент Польши Лех Валенса. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lech Wałęsa</p>

Экс-президент Польши Лех Валенса. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lech Wałęsa

Бывший президент Польши Лех Валенса находится в стационаре с коронавирусом. Об этом он сам информировал в соцсети.

"Меня сразил CoViD", — написал 80-летний политик, опубликовав фотографию на больничной койке.

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Помощник экс-главы государства Марек Качмар рассказал Polska Agencja Prasowa, что Валенса отдыхал в санатории в городе Устка, когда его состояние ухудшилось. Тогда было принято решение вернуться в Гданьск.

А ранее российские учёные нашли у переболевших ковидом тревожные изменения в левом полушарии мозга. Разного рода патологии речевых и когнитивных функций, в частности внимания и памяти, способны сохраняться на протяжении трёх месяцев.

Лариса Сафронова
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