Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом
Экс-президент Польши Лех Валенса. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Lech Wałęsa
Бывший президент Польши Лех Валенса находится в стационаре с коронавирусом. Об этом он сам информировал в соцсети.
"Меня сразил CoViD", — написал 80-летний политик, опубликовав фотографию на больничной койке.
Помощник экс-главы государства Марек Качмар рассказал Polska Agencja Prasowa, что Валенса отдыхал в санатории в городе Устка, когда его состояние ухудшилось. Тогда было принято решение вернуться в Гданьск.
А ранее российские учёные нашли у переболевших ковидом тревожные изменения в левом полушарии мозга. Разного рода патологии речевых и когнитивных функций, в частности внимания и памяти, способны сохраняться на протяжении трёх месяцев.