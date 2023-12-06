Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом

Бывший президент Польши Лех Валенса находится в стационаре с коронавирусом. Об этом он сам информировал в соцсети.

"Меня сразил CoViD", — написал 80-летний политик, опубликовав фотографию на больничной койке.

Помощник экс-главы государства Марек Качмар рассказал Polska Agencja Prasowa, что Валенса отдыхал в санатории в городе Устка, когда его состояние ухудшилось. Тогда было принято решение вернуться в Гданьск.