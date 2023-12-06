Ким Чен Ын не смог сдержать слёз на съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын растрогался и заплакал, слушая отчётный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Трансляцию мероприятия осуществляло Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Видео © ЦТАК

Это произошло в первый день съезда. Во время выступления секретаря ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Иль Хвана на словах о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей северокорейский лидер не смог сдержать слёз. Его лицо в этот момент показали крупным планом.

"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии", — прокомментировал кадры диктор.