Ким Чен Ын не смог сдержать слёз на съезде матерей
Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на общереспубликанском съезде матерей
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Кадр из видео ЦТАК
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын растрогался и заплакал, слушая отчётный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Трансляцию мероприятия осуществляло Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Видео © ЦТАК
Это произошло в первый день съезда. Во время выступления секретаря ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Иль Хвана на словах о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей северокорейский лидер не смог сдержать слёз. Его лицо в этот момент показали крупным планом.
"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии", — прокомментировал кадры диктор.
А ранее обозреватель ЦТАК написал, что война между Пхеньяном и Сеулом стала вопросом времени после запуска спутника-разведчика КНДР. Он отметил, что Южная Корея только и ждала предлога для отказа от документа, служившего механизмом предотвращения столкновений, и им стал недавний запуск северокорейского разведывательного спутника.