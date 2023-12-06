Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 00:04

Ким Чен Ын не смог сдержать слёз на съезде матерей

Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на общереспубликанском съезде матерей

<p>Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Кадр из видео ЦТАК</p>

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Кадр из видео ЦТАК

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын растрогался и заплакал, слушая отчётный доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Трансляцию мероприятия осуществляло Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын расплакался, слушая доклад на V Общереспубликанском съезде матерей. Видео © ЦТАК

Это произошло в первый день съезда. Во время выступления секретаря ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Иль Хвана на словах о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей северокорейский лидер не смог сдержать слёз. Его лицо в этот момент показали крупным планом.

"В сердце каждой матери, которая растит детей достойными людьми, хранится чистая совесть, позволяющая думать о переживаниях и беспокойстве партии и государства прежде, чем о собственном спокойствии", — прокомментировал кадры диктор.

КНДР заявила, что расценит вмешательство в работу её спутников как объявление войны

КНДР заявила, что расценит вмешательство в работу её спутников как объявление войны

А ранее обозреватель ЦТАК написал, что война между Пхеньяном и Сеулом стала вопросом времени после запуска спутника-разведчика КНДР. Он отметил, что Южная Корея только и ждала предлога для отказа от документа, служившего механизмом предотвращения столкновений, и им стал недавний запуск северокорейского разведывательного спутника.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • КНДР
  • Ким Чен Ын
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров