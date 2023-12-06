Мадуро распорядился сделать спорную территорию Гайана-Эссекибо штатом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро внёс серьёзные изменения в территориальное устройство страны, объявив часть соседнего государства — Гайаны — будущим штатом своей страны. С просьбой принять "красивый закон" о расширении республики на восток политик обратился к Национальной ассамблее.

До узаконивания включения в состав Венесуэлы спорных земель Мадуро объявил их "зоной интегральной обороны". Компании, которые занимаются там добычей ресурсов, он призвал временно прекратить деятельность и обсудить дальнейшие действия с Каракасом. Также Мадуро распорядился провести в регионе перепись населения, выдать всем удостоверения личности и повсеместно распространить новую карту республики.

"Одна из главных целей органического закона о защите Гайаны-Эссекибо — воплотить в жизнь это решение, о котором мечтали многие поколения венесуэльцев, и создать раз и навсегда штат Гайана-Эссекибо, 24-й штат Венесуэлы", — заявил Мадуро на заседании с правительством.