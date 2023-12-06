В США признали свой провал из-за одного шага Путина

Решение российского лидера Владимира Путина лично посетить Саудовскую Аравию для обсуждения вопросов взаимодействия в нефтяной сфере говорит о полном провале попыток США сделать РФ страной-изгоем. К такому выводу пришли авторы Bloomberg.

"Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в том, что он выедет за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене, когда его экономика находится на более прочной основе", — уверены в агентстве.

Пока Путин укрепляет связи с лидерами стран Персидского залива, США отчаянно пытаются выбраться из тупика в виде украинского кризиса, считают авторы. Долговечность американской поддержки Незалежной находится под большим вопросом на фоне провального контрнаступа ВСУ, констатировали в издании.