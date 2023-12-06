В США признали свой провал из-за одного шага Путина
Bloomberg: Визит Путина в Эр-Рияд ознаменует провал усилий США по изоляции РФ
Решение российского лидера Владимира Путина лично посетить Саудовскую Аравию для обсуждения вопросов взаимодействия в нефтяной сфере говорит о полном провале попыток США сделать РФ страной-изгоем. К такому выводу пришли авторы Bloomberg.
"Этот визит свидетельствует о растущей уверенности Путина в том, что он выедет за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене, когда его экономика находится на более прочной основе", — уверены в агентстве.
Пока Путин укрепляет связи с лидерами стран Персидского залива, США отчаянно пытаются выбраться из тупика в виде украинского кризиса, считают авторы. Долговечность американской поддержки Незалежной находится под большим вопросом на фоне провального контрнаступа ВСУ, констатировали в издании.
Ранее предстоящие переговоры Путина с коллегами из ОАЭ и Саудовской Аравии оценил депутат ГД Антон Немкин. Парламентарий назвал встречу политиков очень важной, так как она является ещё одним шагом к улучшению отношений государств.