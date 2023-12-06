Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины

ФРГ не является союзником Киева и не обязана вмешиваться в российско-украинский конфликт в рамках какого-либо альянса. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил германский министр обороны Борис Писториус.

"Мы доставляем что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнёров", — сказал он, подчеркнув, что Германия и так второй после США поставщик оружия на Украину.

Оборонная промышленность ФРГ не в состоянии обеспечить поставки по некоторым направлениям в необходимых объёмах, потому что это "вопрос темпа". Чтобы создать необходимые запасы вооружения и боеприпасов, требуется время. Тем не менее глава Минобороны считает нужным делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на возникающие проблемы. Предсказать же ход конфликта, по мнению Писториуса, трудно.