Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Обложка © Zuma / TASS / Bernd Elmenthaler
ФРГ не является союзником Киева и не обязана вмешиваться в российско-украинский конфликт в рамках какого-либо альянса. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил германский министр обороны Борис Писториус.
"Мы доставляем что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнёров", — сказал он, подчеркнув, что Германия и так второй после США поставщик оружия на Украину.
Оборонная промышленность ФРГ не в состоянии обеспечить поставки по некоторым направлениям в необходимых объёмах, потому что это "вопрос темпа". Чтобы создать необходимые запасы вооружения и боеприпасов, требуется время. Тем не менее глава Минобороны считает нужным делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на возникающие проблемы. Предсказать же ход конфликта, по мнению Писториуса, трудно.
А ранее посол Германии в России Александр Ламбсдорфф рассказал Лайфу о цели Запада в конфликте на Украине. По его словам, российско-германские отношения сейчас переживают не лучшие времена, в то же время Москва и Берлин решили поддерживать дипломатические контакты на уровне посольства.