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Регион
Опубликовано 6 декабря 2023, 03:50
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Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины

Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Обложка © Zuma / TASS / Bernd Elmenthaler

Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Обложка © Zuma / TASS / Bernd Elmenthaler

ФРГ не является союзником Киева и не обязана вмешиваться в российско-украинский конфликт в рамках какого-либо альянса. Об этом в интервью телеканалу ZDF заявил германский министр обороны Борис Писториус.

"Мы доставляем что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнёров", — сказал он, подчеркнув, что Германия и так второй после США поставщик оружия на Украину.

Оборонная промышленность ФРГ не в состоянии обеспечить поставки по некоторым направлениям в необходимых объёмах, потому что это "вопрос темпа". Чтобы создать необходимые запасы вооружения и боеприпасов, требуется время. Тем не менее глава Минобороны считает нужным делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на возникающие проблемы. Предсказать же ход конфликта, по мнению Писториуса, трудно.

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А ранее посол Германии в России Александр Ламбсдорфф рассказал Лайфу о цели Запада в конфликте на Украине. По его словам, российско-германские отношения сейчас переживают не лучшие времена, в то же время Москва и Берлин решили поддерживать дипломатические контакты на уровне посольства.

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Лариса Сафронова
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