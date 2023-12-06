Под Орлом две пенсионерки устроили драку и отправили своего правнука в реанимацию

В Орловской области две бабушки устроили драку, в результате которой их четырёхмесячный правнук попал в реанимацию. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, младенец попал под горячую руку пенсионеркам из Мценска. 73-летняя Раиса Валентиновна присматривала за правнуком, но заскучала и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Встретившись, женщины решили выпить за здоровье малыша, но в какой-то момент начали ругаться, а позже конфликт и вовсе перерос в драку.

Как рассказала Раиса Валентиновна, её сестра набросилась с кулаками сначала на неё, а потом и на маленького мальчика. В итоге его пришлось госпитализировать в детскую больницу в Орле с синяками. А уже там врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас в деле разбирается полиция.