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6 декабря, 06:32

Под Орлом две пенсионерки устроили драку и отправили своего правнука в реанимацию

В Орловской области младенец попал в реанимацию из-за драки двух прабабушек

В Орловской области две бабушки устроили драку, в результате которой их четырёхмесячный правнук попал в реанимацию. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, младенец попал под горячую руку пенсионеркам из Мценска. 73-летняя Раиса Валентиновна присматривала за правнуком, но заскучала и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Встретившись, женщины решили выпить за здоровье малыша, но в какой-то момент начали ругаться, а позже конфликт и вовсе перерос в драку.

Как рассказала Раиса Валентиновна, её сестра набросилась с кулаками сначала на неё, а потом и на маленького мальчика. В итоге его пришлось госпитализировать в детскую больницу в Орле с синяками. А уже там врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас в деле разбирается полиция.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Серове воспитательница вывихнула руку трёхлетней девочке в детском саду. Малышке даже пришлось проводить операцию: сначала локтевой сустав пытались вправить под наркозом, а потом ещё раз, но уже без анестезии. Родители хотят во что бы то ни стало разобраться в ситуации и наказать виновную.

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Николь Вербер
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