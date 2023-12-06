Владелец колонок "Урал" выиграл в суде у американской компании JBL

Российский производитель акустических систем "Урал" выиграл в суде у американского производителя колонок JBL. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя отечественной компании.

Разбирательство началось ещё в 2021 году, когда производитель колонок Harman International Industries обратился в суд с иском против ООО "Промостар" и ООО "Автоаудиоцентр". Американская фирма заявила, что их конкурент скопировал дизайн и запатентованные решения JBL, а также потребовала запретить использование промышленных образцов № 98697 и № 97967 и выплатить компенсацию в размере три миллиона рублей и возмещение судебных расходов на сумму 500 тысяч рублей.

При этом "Урал" настаивал на том, что патенты зарегистрированы по классу "громкоговоритель", а его колонки — это портативные аудиосистемы, и отверг претензию конкурента о том, что внешне российские колонки слишком похожи на американские. В итоге в марте прошлого года Арбитражный суд Москвы не встал на сторону Harman. Компания попыталась оспорить решение, однако ничего не вышло. А недавно, в ноябре, истёк срок подачи апелляции американской фирмы, в апелляционный суд она не обратилась.