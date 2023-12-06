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Российская сеть "М.Видео" проведёт ребрендинг и поменяет логотип

6 декабря, 08:07

ТАСС / Александр Щербак

Российская сеть бытовой техники и электроники "М.Видео – Эльдорадо" изменила логотип, чтобы объединить два своих бренда. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"М.Видео" получила обновлённый логотип — более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль (новые визуальные элементы, паттерн, шрифты, красный и белый цвет стали более яркими и диджитальными)", уточнил собеседник агентства.

Знаменитая буква "М" не менялась с 1994 года, её решено оставить, но в другом написании, поделился он. По его словам, новый логотип сможет объединить под собой существующие в компании суббренды. Также предстоит совместить программы лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо", которые станут известны потребителям под названием M.Club.

Сейчас работают около 45 магазинов с общей вывеской "М.Видео – Эльдорадо", к концу года количество таких торговых точек вырастет до 60. Свою задачу компания видит в крепком объединении преимуществ брендов, чтобы максимально быть удобными потребителям.

Игры с ценами и ненужные услуги: Какие хитрые схемы есть в сети магазинов электроники "Эльдорадо", чтобы зарабатывать больше

Игры с ценами и ненужные услуги: Какие хитрые схемы есть в сети магазинов электроники "Эльдорадо", чтобы зарабатывать больше

Также ранее Лайф писал, что президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев счёл необходимым запустить процесс национализации завода. С такой инициативой он обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко, а также направил соответствующее письмо в Минфин. По словам бизнесмена, всё дело в упавших продажах продукции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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