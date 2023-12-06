Президент "Балтики" предложил национализировать пивоваренную компанию "Ведомости": Президент "Балтики" Боллоев предложил национализировать компанию 6 декабря, 07:47 Shutterstock

Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев считает необходимым запустить процесс национализации завода. С такой инициативой он обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко, а также направил соответствующее письмо в Минфин, пишут "Ведомости".

По словам Боллоева, компания оказалась в затруднительном положении, при том что её бывший владелец Carlsberg Group отвергла российские предложения о подписании соглашения как в части "финансовых расчётов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

Боллоев напомнил, что сейчас стоимость активов предприятия достигает 17 миллиардов рублей, но необходимы обновления производственных линий и модернизация программного обеспечения. Он добавил, что корпорация Carlsberg Group давно занималась уменьшением объёмов выпуска "Балтики" и в прошлом году продажи известной марки составили лишь 29%, а "Ярпиво" и "Невское" практически не производятся.

Глава компании уверен, что подобная политика привела к тому, что показатели доходов от продажи "Балтики" скоро уменьшатся вдвое. Партнёры предприятия подтвердили изданию, что действительно решается вопрос о процедуре национализации.

Авторы Татьяна Миссуми