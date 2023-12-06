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Президент "Балтики" предложил национализировать пивоваренную компанию

"Ведомости": Президент "Балтики" Боллоев предложил национализировать компанию

6 декабря, 07:47

Shutterstock

Президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев считает необходимым запустить процесс национализации завода. С такой инициативой он обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко, а также направил соответствующее письмо в Минфин, пишут "Ведомости".

По словам Боллоева, компания оказалась в затруднительном положении, при том что её бывший владелец Carlsberg Group отвергла российские предложения о подписании соглашения как в части "финансовых расчётов, так и по взаимовыгодному использованию брендов".

Боллоев напомнил, что сейчас стоимость активов предприятия достигает 17 миллиардов рублей, но необходимы обновления производственных линий и модернизация программного обеспечения. Он добавил, что корпорация Carlsberg Group давно занималась уменьшением объёмов выпуска "Балтики" и в прошлом году продажи известной марки составили лишь 29%, а "Ярпиво" и "Невское" практически не производятся.

Глава компании уверен, что подобная политика привела к тому, что показатели доходов от продажи "Балтики" скоро уменьшатся вдвое. Партнёры предприятия подтвердили изданию, что действительно решается вопрос о процедуре национализации.

Экс-руководителям компании "Балтика" предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-руководителям компании "Балтика" предъявили обвинение в мошенничестве

Напомним, в июне Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своей российской компании "Балтика", однако уже 16 июля президент РФ Владимир Путин указал передать её и "Данон" под временное управление государства. В свою очередь датские бизнесмены заявили о якобы "краже" своего бизнеса. В Минфине отвергли обвинения, напомнив, что предприятие находится под управлением Росимущества.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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