Госдума хочет расширить возможности подработки для подростков

По его словам, сейчас школьники часто подрабатывают на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях и форумах. Причём в действующем законе работа в выходные дни для подростков разрешена только в творческой сфере, например актёром в фильмах или театральных постановках. При этом для несовершеннолетних предусмотрен исключительно сокращённый график работы: от 14 до 15 лет — не более четырёх часов, с 15 до 16 лет — не более пяти часов, а от 16 лет до 18 лет — не более семи часов день.