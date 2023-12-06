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Госдума хочет расширить возможности подработки для подростков

Депутат Киселёв вышел с инициативой разрешить подросткам работать в выходные дни

6 декабря, 08:17
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Госдума хочет официально разрешить российским подросткам работать по выходным во время летних каникул. Об инициативе написал в телеграм-канале депутат Михаил Киселёв.

По его словам, сейчас школьники часто подрабатывают на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях и форумах. Причём в действующем законе работа в выходные дни для подростков разрешена только в творческой сфере, например актёром в фильмах или театральных постановках. При этом для несовершеннолетних предусмотрен исключительно сокращённый график работы: от 14 до 15 лет — не более четырёх часов, с 15 до 16 лет — не более пяти часов, а от 16 лет до 18 лет — не более семи часов день.

"Минтруд инициативу поддержал. Будем обсуждать законопроект на комитетах в Думе", — уточнил Киселёв.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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