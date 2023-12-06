Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
Президент Киргизии Садыр Жапаров наказал своим чиновникам не дарить ему подарков на грядущий день рождения. Об этом во время пресс-конференции объявил вице-премьер государства Эдиль Байсалов.
"Президент всем нам запретил делать ему какие-либо подарки. Он человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что народ Кыргызстана не ошибся, выбрав его главой государства. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех — это успех всего народа и нашего государства", — сказал Байсалов.
А 11 ноября Жапаров встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже. Главы государств условились развивать двусторонние отношения, в том числе в сфере транспорта, торговли и экономики.