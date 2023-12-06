Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

Президент Киргизии Садыр Жапаров наказал своим чиновникам не дарить ему подарков на грядущий день рождения. Об этом во время пресс-конференции объявил вице-премьер государства Эдиль Байсалов.

"Президент всем нам запретил делать ему какие-либо подарки. Он человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что народ Кыргызстана не ошибся, выбрав его главой государства. Cадыр Жапаров может кому-то нравиться, кому-то нет, но мы все должны желать ему успеха, потому что его успех — это успех всего народа и нашего государства", — сказал Байсалов.