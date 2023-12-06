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6 декабря, 10:01

"Переобулся": Захарова высмеяла главу Минобороны ФРГ за быструю смену позиции

Захарова: Глава Минобороны ФРГ "переобулся", отказавшись считать Киев союзником

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус быстро "переобулся", заявив, что Германия не входит в число союзников Украины.

"Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся", — написала он в своём телеграм-канале.

Проговорившегося о подготовке к войне с РФ Писториуса назвали "честным парнем" из ЕС

Проговорившегося о подготовке к войне с РФ Писториуса назвали "честным парнем" из ЕС

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Берлин не является союзником Киева и не обязан вмешиваться в российско-украинский конфликт в рамках какого-либо альянса. Вместе с тем он добавил, что оборонная промышленность страны не в состоянии обеспечить поставки по некоторым направлениям в необходимых объёмах, поскольку это "вопрос темпа".

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер
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