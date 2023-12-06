Напомним, ранее министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Берлин не является союзником Киева и не обязан вмешиваться в российско-украинский конфликт в рамках какого-либо альянса. Вместе с тем он добавил, что оборонная промышленность страны не в состоянии обеспечить поставки по некоторым направлениям в необходимых объёмах, поскольку это "вопрос темпа".