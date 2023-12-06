Песков: На онлайн-саммите G7 могут обсудить тему Украины
Представитель Кремля допустил, что участники онлайн-саммита G7 в ходе обсуждений затронут украинский вопрос.
"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжёлом положении, поэтому им нелегко сейчас", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, онлайн-саммит G7, организатором которого выступила Япония, состоится сегодня вечером, 6 декабря. Участие в мероприятии примет в том числе и Владимир Зеленский. Планируется, что лидеры "Семёрки" обсудят важные мировые проблемы, в том числе конфликты на Украине, Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.
LIFE / Павел Баранов