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6 декабря, 10:13

Песков: На онлайн-саммите G7 могут обсудить тему Украины

Представитель Кремля допустил, что участники онлайн-саммита G7 в ходе обсуждений затронут украинский вопрос.

"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжёлом положении, поэтому им нелегко сейчас", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Песков: Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом G7

Песков: Москва будет внимательно следить за онлайн-саммитом G7

Напомним, онлайн-саммит G7, организатором которого выступила Япония, состоится сегодня вечером, 6 декабря. Участие в мероприятии примет в том числе и Владимир Зеленский. Планируется, что лидеры "Семёрки" обсудят важные мировые проблемы, в том числе конфликты на Украине, Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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