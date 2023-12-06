Песков: На онлайн-саммите G7 могут обсудить тему Украины

"В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжёлом положении, поэтому им нелегко сейчас", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.