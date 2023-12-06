Экономисты дали прогнозы о курсе доллара и рубля в начале 2024 года Экономист Чирков допустил девальвацию доллара в следующем году 6 декабря, 10:53 ТАСС / Владимир Гердо

В России не будет дальнейшего снижения курса рубля, а в начале следующего года ожидается небольшое укрепление национальной валюты. Таким мнением поделились эксперты с aif.ru, комментируя резкий рост доллара.

По словам трейдера Станислава Станишевского, на рубль повлияет тот факт, что заканчивается налоговый период, а значит, к концу года снизится поступление валютной выручки в среднем на 15%. При этом эксперт уверен, что никакого обвала рубля не случится.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков считает, что доллар к рублю обязательно продемонстрирует снижение. По его прогнозам, следует ожидать, что американская валюта опустится ниже 90 рублей.

"В ноябре произошло знаменательное событие: обслуживание госдолга США стало стоить дороже, чем весь их оборонный бюджет. В случае начала девальвации доллара он будет снижаться к российскому рублю очень существенно", — подчеркнул аналитик.

А вот глава аналитического отдела Международного евразийского движения, замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований Владимир Киреев не исключил, что рубль будет свободно двигаться в строго определённом коридоре, избегая резких падений по отношению к доллару. Эксперт полагает, что балансирование вокруг психологически сложной цифры в 100 рублей за доллар ещё какое-то время продолжится, скорее всего, до президентских выборов.

Финансисты сходятся в том, что рублю не хватает стабильности и прогнозируемости. Тем более что ряд товаров Россия по-прежнему закупает за рубежом, что подстёгивает цены и понижает покупательную способность рубля, поясняют специалисты.

Напомним, стоимость доллара, согласно данным Московской биржи, перешла отметку 93 рубля. В последний раз аналогичные данные фиксировались площадкой 3 ноября. Стоимость евро приблизилась к значению 100,4 рубля.

Авторы Татьяна Миссуми