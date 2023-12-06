Курс доллара превысил 93 рубля впервые с 3 ноября

Рост американской валюты расчётами "завтра" составил 69 копеек. На 7:44 мск курс достиг отметки 92,97 рубля, а в 7:40 — превышал 93 рубля. Стоимость евро на тот момент приблизилась к значению 100,4 рубля. Курс европейской валюты поднялся на 42 копейки.

Когда лучше покупать валюту и стоит ли это делать

Ранее Лайф писал, что стоимость евро на Московской бирже впервые с 7 ноября превысила отметку 99 рублей. Рост на 0,56% был зафиксирован накануне, 5 декабря, в 7:29 мск. Декабрь всегда считался сложным месяцем для российской валюты. Как писал Лайф, с первого числа на валютном рынке начало действовать беспрецедентное количество факторов, которые повлияют на курс рубля. Подробнее об этом в нашем материале.