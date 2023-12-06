Россиянам могут запретить называть детей именами противоположного пола

Гражданам России могут запретить регистрировать мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими. Соответствующий законопроект был разработан зампредом Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая из партии "Единая Россия". Содержание предложения публикует газета "Известия", в распоряжении которой есть текст документа.

"В настоящее время участились случаи присвоения родителями имён детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил", — сказано в пояснительной записке к документу. К сожалению, статистика по учащению подобных случаев не приводится.

Действующим законодательством запрещается давать ребёнку имя, состоящее из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и знаков, за исключением дефиса, а также такое, где используются бранные слова, ранги, должности и титулы. Однако органы ЗАГСа не имеют права отказать в регистрации имени ребёнка, если его намеренно выбрали родители и оно не нарушает вышеперечисленных ограничений, даже при явном несоответствии полу, отметила Буцкая.

Она добавила, что законопроект коснётся только тех имён, которые определённо принадлежат либо к мужскому, либо к женскому полу. Имена, которые подходят и мальчикам, и девочкам, под запрет не попадут. Также не тронут и видоизменённые под представителей другого пола имена, например: Павла и Романа для девочек.

"Над законопроектом ещё ведётся работа. Сейчас мы отрабатываем вместе с профессорами, которые занимаются не просто русским языком, а специализируются на теме имён, вопрос того, как чётко прописать в законопроекте эту норму, на какие источники мы можем дать ссылки, чтобы не вводить каждый раз в сомнение сотрудников загса, мужское это имя или женское", — добавила парламентарий.

Цель законодательной инициативы — повышение защиты конституционных прав и интересов несовершеннолетних на имя, а также предотвращение неправильного развития детей, пояснила депутат. В её пояснительной записке говорится, что несоответствие имени полу ребёнка может в будущем оказать значительное влияние на его психику, привести к формированию комплексов и неадекватного поведения в обществе. А в действующем законодательстве нет тех норм, которые обязывали бы родителей называть ребёнка только теми именами, которые не нарушают его интересов и прав.

Стоит отметить, что даже проблематика вопроса ещё не окончательно определена. А в Минюсте опасаются неопределённостей, которые законопроект создаст для органов ЗАГС, которые не должны заниматься экспертизой имён собственных. Так, сложности могут возникать из-за иностранных имён, например: имя "Никита" в русском словаре личных имён считается мужским, но в Болгарии это женское имя. Подобных случаев немало и в случае с китайскими или другими азиатскими именами. Кроме того, достаточно сложно определить, как соотнести имя с полом, если предложенный в качестве имени вариант прежде не использовался в этом качестве, например имя "Луна" для мальчика. Согласно информации от управления столичного ЗАГС, в 2023 году в число популярных имён попали "Зима" — для мальчиков и "Лета" — для девочек, а также производные от названий календарных месяцев для обоих полов.