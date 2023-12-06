Ресторанам в РФ могут запретить предоставлять винные карты без просьбы гостей
Социолог Орлов: Рестораны не должны давать гостям винные карты без их просьбы
Российским ресторанам могут запретить предоставлять винные карты без просьбы посетителей. С такой инициативой в Минздрав обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.
Парламентарий обратил внимание, что в последнее время в нашей стране прилагаются большие усилия, чтобы сформировать здоровый образ жизни и снизить пристрастие к вредным привычкам, в частности к алкоголю. В то же время он посетовал, что вводимые меры почти никак не затрагивают заведения общественного питания: до сих пор при посадке гостей в ресторанах (даже утром) официанты вместе с основным меню выдают им и барную карту с алкогольными напитками.
Таким образом, алкогольные напитки автоматически предлагаются гостям не всегда в подходящее для них время, причём всем гражданам, которые даже не задумывались о приобретении спиртного, заходя в ресторан, подчеркнул Орлов.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения нового регламента работы заведений общественного питания, в частности запрещающего предоставлять посетителю винную карту без его просьбы ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции", — отмечается в тексте обращения.
А ранее Лайф рассказывал, что со следующего года у россиян появится возможность покупать алкоголь и табак без предъявления паспорта. Дело в том, что с 2024-го в нашей стране будет запущена специальная система, а для её использования потребуется подтверждённый цифровой профиль гражданина в Единой биометрической системе (ЕБС).
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