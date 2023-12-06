Ресторанам в РФ могут запретить предоставлять винные карты без просьбы гостей

Российским ресторанам могут запретить предоставлять винные карты без просьбы посетителей. С такой инициативой в Минздрав обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Парламентарий обратил внимание, что в последнее время в нашей стране прилагаются большие усилия, чтобы сформировать здоровый образ жизни и снизить пристрастие к вредным привычкам, в частности к алкоголю. В то же время он посетовал, что вводимые меры почти никак не затрагивают заведения общественного питания: до сих пор при посадке гостей в ресторанах (даже утром) официанты вместе с основным меню выдают им и барную карту с алкогольными напитками.

Таким образом, алкогольные напитки автоматически предлагаются гостям не всегда в подходящее для них время, причём всем гражданам, которые даже не задумывались о приобретении спиртного, заходя в ресторан, подчеркнул Орлов.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения нового регламента работы заведений общественного питания, в частности запрещающего предоставлять посетителю винную карту без его просьбы ознакомиться с ассортиментом алкогольной продукции", — отмечается в тексте обращения.