В МЧС одобрили идею о СМС-рассылках перед магнитными бурями

МЧС России считает возможным использование СМС для уведомлений граждан о магнитных бурях и видит в этом смысл. Об этом сказано в ответе заместителя главы ведомства Алексея Серко в ответ на полученное от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова из партии "Новые люди", текст документа цитирует ТАСС, в распоряжении которого имеется копия.

"МЧС России считает возможным и целесообразным передачу населению по сетям подвижной радиотелефонной связи (в виде СМС-сообщений, содержащих информацию о магнитной буре) экстренной информации о чрезвычайных ситуациях, источником которых является "сильное возмущение радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве", при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", — говорится в ответе Серко.