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6 декабря, 11:26

В МЧС одобрили идею о СМС-рассылках перед магнитными бурями

МЧС России считает возможным использование СМС для уведомлений граждан о магнитных бурях и видит в этом смысл. Об этом сказано в ответе заместителя главы ведомства Алексея Серко в ответ на полученное от вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова из партии "Новые люди", текст документа цитирует ТАСС, в распоряжении которого имеется копия.

"МЧС России считает возможным и целесообразным передачу населению по сетям подвижной радиотелефонной связи (в виде СМС-сообщений, содержащих информацию о магнитной буре) экстренной информации о чрезвычайных ситуациях, источником которых является "сильное возмущение радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве", при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", — говорится в ответе Серко.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал о том, что в начале ноября депутат Даванков предложил МЧС рассылать россиянам СМС о магнитных бурях. Согласно данным специалистов Минздрава и РАН, метеочувствительные люди чувствуют себя намного хуже во время магнитных бурь: у них наблюдаются скачки давления, упадок сил, головная боль, бессонница и частая смена настроения. Поэтому если бы россияне заранее знали об их наступлении, то смогли бы подготовить себя и свой организм, в частности скорректировать дозу лекарственных препаратов и предотвратить возможные обострения хронических болезней.

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Юрий Лысенко
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