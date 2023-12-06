Украинские подразделения потерпели разгром у Клещеевки и Марьинки, потеряв сразу 300 человек Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 300 человек на Донецком направлении 5212 5212 Украинские подразделения потерпели разгром у Клещеевки и Марьинки, потеряв сразу 300 человек. Обложка © Getty Images / Metin Aktas

Российские военные нанесли сокрушительное поражение живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 6 декабря, в пресс-службе Минобороны.

Потери противника в указанных районах на Донецком направлении составили 300 человек за последние сутки. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронемашин, шести автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, двух артсистем М777 производства США и самоходной артустановки "Гвоздика".

"Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Кирово Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Майорск, Андреевка и Марьинка", — проинформировали в военном ведомстве.

Напомним, что накануне российские войска за сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении до 245 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражение живой силе и технике нанесли подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией.

Авторы Марина Калегина