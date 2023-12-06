Украинский штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 не вернулись с задания
Российская ПВО за сутки сбила украинские Су-25 и МиГ-29, а также 76 БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили самолёты Су-25 и МиГ-29 ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, украинская армия лишилась 76 беспилотников.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", — отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что также были уничтожены 76 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное Запорожской области, Саги, Раденск Херсонской области, Владимировка, Кирилловка ДНР, Белогоровка и Шипиловка ЛНР и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM.
Ранее сообщалось, что накануне российские войска за сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении до 245 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражение живой силе и технике нанесли подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией.