Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили самолёты Су-25 и МиГ-29 ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, украинская армия лишилась 76 беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", — отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что также были уничтожены 76 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное Запорожской области, Саги, Раденск Херсонской области, Владимировка, Кирилловка ДНР, Белогоровка и Шипиловка ЛНР и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM.