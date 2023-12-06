Над человечеством нависла новая угроза из-за эволюции птичьего гриппа

В последнее время вспышки птичьего гриппа возникали на фермах в Нидерландах, Германии, Бельгии и Франции. Благодаря своей способности развиваться и передаваться от человека к человеку вирус обладает существенным пандемическим потенциалом. Об этом рассказали врачи.

Как объяснил врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков, люди ежегодно имеют дело с птичьим гриппом, в особенности осенью и зимой, когда иммунитет ослаблен. Это говорит о том, что вирус со временем учится всё быстрее заражать организм человека.

"Но заразиться им человек может только в случае тесного контакта с больными птицами в хозяйстве. Такие вспышки тоже регулярно подтверждаются в хозяйствах и на крупных фермах", — подчеркнул иммунолог в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, механизм заражения таков: вирус передаётся домашним птицам от диких. С ними контактирует человек и заражается гриппом. После этого для инфицированных людей организовывается карантин, а заражённые животные отправляются на убой.

Однако вирус всё ещё достаточно слабо передаётся от человека к человеку. Благодаря этому своевременно введённый карантин эффективно пресекает распространение болезни. И всё же вспышки птичьего гриппа возникают в последнее время всё чаще по всему миру, добавил Крючков.

"Не исключено, что через несколько лет вирус научится быстрее передаваться от человека к человеку. Как только это произойдёт, контролировать инфекцию станет очень сложно. Урегулировать ситуацию получится только с помощью жёстких профилактических мероприятий, как в период пандемии коронавируса", — пояснил медик.

Врач также предупредил о том, что пандемический птичий грипп будет куда более заразным в сравнении с сезонным, что позволит ему распространяться быстрее. А пока свойства болезни будут определяться, ущерб, нанесённый распространяющимся вирусом, успеет стать существенным. Эти обстоятельства значительно повышают риски начала пандемии птичьего гриппа в течение ближайших двух-трёх лет. При этом динамика вируса по преодолению барьеров между видами живых существ растёт во всём мире. Это говорит о том, что вирусу осталось совсем недолго до скачка к новому уровню, который позволит ему основательно взяться за людей.

Правда, человечество готово к такому повороту событий, для защиты от нового вируса даже не потребуется разработки новых вакцин, считает Крючков. Уже созданные вакцины можно настроить на пандемический грипп и наладить их массовое производство. Кроме того, вирус с пандемическим размахом должен будет обладать меньшей летальностью, патогенностью и заразностью в сравнении с тем же штаммом коронавируса "омикрон", подытожил собеседник "Вечерней Москвы".

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась профилактическими советами, которые помогут защитить здоровье от птичьего гриппа. Вот они:

следует избегать мест с большим скоплением людей;

нужно использовать перчатки и антисептики;

ношение медицинской маски снижает риск заражения вирусами;

мойте руки чаще — это одна основных мер профилактики инфекционных заболеваний;

как можно чаще выходите на свежий воздух;

старайтесь свести к минимуму стресс и переутомление;

прививайтесь каждый год.