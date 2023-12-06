В Госдуме согласились с западным мнением о провале усилий США по изоляции России

Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал сообщения журналистов о том, что рабочая поездка Путина в Эр-Рияд ознаменует провал усилий США по изоляции РФ.

"Хочется согласиться с выводом о том, что это событие показывает полный провал усилий Вашингтона. Каких только зловещих перспектив нам не рисовали в Белом доме: и международная изоляция, и статус страны-изгоя, и потеря международного авторитета. В США никак не могут решить, поддерживать ли им дальше преступный киевский режим в ущерб интересам своих граждан или перестать это делать?" — рассказал Лайфу депутат.

По его словам, сейчас Россия "налаживает и укрепляет дружеские, политические и торговые контакты со многими странами мира", а иные государства считают, что она твёрдо отстаивает свои ценности, независимость и безопасность. Изолировать страну не получится. Это уже признают крупные западные СМИ, резюмировал Хамитов.