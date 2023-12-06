Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 13:24

В Госдуме согласились с западным мнением о провале усилий США по изоляции России

Депутат Хамитов: Россия укрепляет политические контакты со многими странами мира

Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал сообщения журналистов о том, что рабочая поездка Путина в Эр-Рияд ознаменует провал усилий США по изоляции РФ.

"Хочется согласиться с выводом о том, что это событие показывает полный провал усилий Вашингтона. Каких только зловещих перспектив нам не рисовали в Белом доме: и международная изоляция, и статус страны-изгоя, и потеря международного авторитета. В США никак не могут решить, поддерживать ли им дальше преступный киевский режим в ущерб интересам своих граждан или перестать это делать?" — рассказал Лайфу депутат.

По его словам, сейчас Россия "налаживает и укрепляет дружеские, политические и торговые контакты со многими странами мира", а иные государства считают, что она твёрдо отстаивает свои ценности, независимость и безопасность. Изолировать страну не получится. Это уже признают крупные западные СМИ, резюмировал Хамитов.

Путин оценил вклад ОАЭ в мировую стабильность

Путин оценил вклад ОАЭ в мировую стабильность

Ранее Лайф писал, что журналисты Bloomberg признали проваленными усилия США по изоляции России. По их словам, визит Путина в Эр-Рияд свидетельствует о том, что экономика страны "находится на более прочной основе". Переговоры Путина с коллегами из ОАЭ и Саудовской Аравии также оценил депутат ГД Антон Немкин. Парламентарий назвал встречу политиков очень важной, так как она является ещё одним шагом к улучшению отношений государств.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ольга Годуненко
  • Новости
  • оаэ
  • Саудовская Аравия
  • Путин
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров