В Госдуме согласились с западным мнением о провале усилий США по изоляции России
Депутат Хамитов: Россия укрепляет политические контакты со многими странами мира
Депутат Госдумы Амир Хамитов прокомментировал сообщения журналистов о том, что рабочая поездка Путина в Эр-Рияд ознаменует провал усилий США по изоляции РФ.
"Хочется согласиться с выводом о том, что это событие показывает полный провал усилий Вашингтона. Каких только зловещих перспектив нам не рисовали в Белом доме: и международная изоляция, и статус страны-изгоя, и потеря международного авторитета. В США никак не могут решить, поддерживать ли им дальше преступный киевский режим в ущерб интересам своих граждан или перестать это делать?" — рассказал Лайфу депутат.
По его словам, сейчас Россия "налаживает и укрепляет дружеские, политические и торговые контакты со многими странами мира", а иные государства считают, что она твёрдо отстаивает свои ценности, независимость и безопасность. Изолировать страну не получится. Это уже признают крупные западные СМИ, резюмировал Хамитов.
Ранее Лайф писал, что журналисты Bloomberg признали проваленными усилия США по изоляции России. По их словам, визит Путина в Эр-Рияд свидетельствует о том, что экономика страны "находится на более прочной основе". Переговоры Путина с коллегами из ОАЭ и Саудовской Аравии также оценил депутат ГД Антон Немкин. Парламентарий назвал встречу политиков очень важной, так как она является ещё одним шагом к улучшению отношений государств.
ТАСС / Сергей Фадеичев