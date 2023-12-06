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Дума одобрила новые полномочия президента по мерам против недружественных стран

6 декабря, 13:50

ТАСС / Александр Манзюк

Госдума одобрила закон, который наделяет новыми полномочиями президента РФ в части принятия им мер против недружественных действий других государств. Нововведения вступят в силу с момента официального опубликования и будут распространяться на события после 24 февраля 2022 года.

Поправки касаются закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Сейчас российский президент может прибегнуть к особым мерам для укрепления финансовой стабильности в стране, но с принятием изменений это станет возможным и для обеспечения экономического суверенитета и безопасности.

Президент сможет устанавливать временное управление в отношении имущества иностранных бизнесменов или фирм на территории РФ, ценных бумаг или долей в уставных капиталах российских компаний, имущественных прав, принадлежащих любым лицам из недружественных стран. Также глава государства может изменить порядок обращения взыскания на иностранные активы в России или же утвердить изменения по созданию или ликвидации фирм, раскрытию ими информации о сделках или деятельности.

Кроме того, президент может изменить правовой статус эмитентов и других участников рынка ценных бумаг и ввести особый порядок выполнения обязательств РФ или регионов перед лицами из недружественных стран. Сейчас поправки должен одобрить Совфед, а после этого документ попадёт на стол президента. После подписания и официальной публикации новая норма вступит в силу.

Москва сделала свой шаг в ответ на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии

Москва сделала свой шаг в ответ на блокировку русскоязычных СМИ в Молдавии

Ранее сообщалось, что решение закрыть визовые центры РФ во Франции является зеркальным ответом на недружественные шаги французской власти в отношении российских консульств и посольств, после которых у россиян начались огромные проблемы с оформлением виз во Франции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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