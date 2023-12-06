В СФ объяснили, почему в России невозможен полный переход на цифровые водительские права
Сенатор Башкин: Полный переход на цифровые водительские права невозможен
Законодатели и эксперты порекомендовали Минцифры РФ и дальше заниматься развитием приложения "Госуслуги. Авто", благодаря которому можно использовать электронные водительские права. Однако полный отказ от бумажного варианта удостоверения пока невозможен, заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин по итогам круглого стола.
"Было принято решение рекомендовать Минцифры РФ продолжить работу над развитием приложения "Госуслуги. Авто". <...> У нас возникает другой вопрос: нужно ли делать полную замену водительского удостоверения на бумажном носителе на электронный. <...> Приходим к мнению, что не надо", — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что полностью переходить на новый вариант документа нельзя из соображений безопасности и оперативности, например, жители далеко не всех регионов могут свободно пользоваться Интернетом, в некоторых местах Сеть просто не ловит. Кроме того, пока остаётся неясным, что делать в случаях, если сел телефон.
"Кроме того, очень важный вопрос обеспечения безопасности персональных данных. Есть вопросы, и мы над этим работаем", — добавил Башкин.
Напомним, в середине этого лета Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Если в настоящее время наличие электронного документа не освобождает россиян от обязанности иметь при себе оригиналы, то по задумке властей жители нашей страны смогут сами выбирать удобный для себя вариант документооборота. После принятия дублировать "цифру" и оригинал уже не потребуется.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев