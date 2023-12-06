В СФ объяснили, почему в России невозможен полный переход на цифровые водительские права

Законодатели и эксперты порекомендовали Минцифры РФ и дальше заниматься развитием приложения "Госуслуги. Авто", благодаря которому можно использовать электронные водительские права. Однако полный отказ от бумажного варианта удостоверения пока невозможен, заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин по итогам круглого стола.

"Было принято решение рекомендовать Минцифры РФ продолжить работу над развитием приложения "Госуслуги. Авто". <...> У нас возникает другой вопрос: нужно ли делать полную замену водительского удостоверения на бумажном носителе на электронный. <...> Приходим к мнению, что не надо", — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что полностью переходить на новый вариант документа нельзя из соображений безопасности и оперативности, например, жители далеко не всех регионов могут свободно пользоваться Интернетом, в некоторых местах Сеть просто не ловит. Кроме того, пока остаётся неясным, что делать в случаях, если сел телефон.

"Кроме того, очень важный вопрос обеспечения безопасности персональных данных. Есть вопросы, и мы над этим работаем", — добавил Башкин.