На Урале за 10 млн продают письмо Маяковского с автопортретом — собакой с шашлыками
Письмо Маяковского Лиле Брик выставили на продажу за 10 млн рублей
Письмо Маяковского за 10 млн рублей. Фото © "Авито"
В Екатеринбурге продают письмо, которое написал поэт Владимир Маяковский Лиле Брик. Цена послания, датированного 1926 годом, — 9 999 999 рублей. По словам продавца, письмо является оригиналом. Объявление было выставлено на "Авито".
"Письмо Владимира Маяковского Лиле Брик 1926 года. Оригинал", — указано в описании к товару, сообщает Ura.ru.
Письмо Маяковского за 10 млн рублей. Фото © "Авито"
В объявлении сказано, что на четырёх листах Маяковский описывает свою поездку в Симферополь. Туда, по словам продавца, он ездил с докладом "Моё открытие Америки". На последней странице письма можно увидеть его автопортрет — собаку с шампуром шашлыка в лапе, над которой он написал "Я".
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