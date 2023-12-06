На Урале за 10 млн продают письмо Маяковского с автопортретом — собакой с шашлыками

В объявлении сказано, что на четырёх листах Маяковский описывает свою поездку в Симферополь. Туда, по словам продавца, он ездил с докладом "Моё открытие Америки". На последней странице письма можно увидеть его автопортрет — собаку с шампуром шашлыка в лапе, над которой он написал "Я".