14-летняя школьница со Ставрополья сбежала к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться
Школьница со Ставрополья сбежала из дома к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться. Как рассказал SHOT, ночью она не вернулась домой, мать забила тревогу и пошла к полицейским.
14-летняя Зина из села Кочубеевского ушла из дома накануне. Школьница сначала игнорировала звонки родственников, однако потом ответила матери, заявив, что уехала к калмыцкому жениху, с которым познакомилась в Интернете. Девочка отметила, что они любят друг друга уже давно и сейчас дело идёт к свадьбе. В телефонном разговоре она попросила маму больше не звонить и не искать её.
Мать обратилась к полицейским, те быстро нашли сбежавшую. Сейчас "невеста" уже дома.
Лайф писал о женщине из Тулы, которая с тремя детьми сбежала в Москву от бывшего мужа-тирана. Целый год после развода он выслеживал и избивал свою жертву.
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