14-летняя школьница со Ставрополья сбежала к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться

Школьница со Ставрополья сбежала из дома к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться. Как рассказал SHOT, ночью она не вернулась домой, мать забила тревогу и пошла к полицейским.

14-летняя Зина из села Кочубеевского ушла из дома накануне. Школьница сначала игнорировала звонки родственников, однако потом ответила матери, заявив, что уехала к калмыцкому жениху, с которым познакомилась в Интернете. Девочка отметила, что они любят друг друга уже давно и сейчас дело идёт к свадьбе. В телефонном разговоре она попросила маму больше не звонить и не искать её.

Мать обратилась к полицейским, те быстро нашли сбежавшую. Сейчас "невеста" уже дома.