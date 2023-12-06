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6 декабря, 14:31

14-летняя школьница со Ставрополья сбежала к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться

Школьница со Ставрополья сбежала из дома к жениху в Калмыкию, чтобы не учиться. Как рассказал SHOT, ночью она не вернулась домой, мать забила тревогу и пошла к полицейским.

14-летняя Зина из села Кочубеевского ушла из дома накануне. Школьница сначала игнорировала звонки родственников, однако потом ответила матери, заявив, что уехала к калмыцкому жениху, с которым познакомилась в Интернете. Девочка отметила, что они любят друг друга уже давно и сейчас дело идёт к свадьбе. В телефонном разговоре она попросила маму больше не звонить и не искать её.

Мать обратилась к полицейским, те быстро нашли сбежавшую. Сейчас "невеста" уже дома.

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В Подмосковье 16-летняя девушка решила вместо школы пойти замуж и сбежала из дома

Лайф писал о женщине из Тулы, которая с тремя детьми сбежала в Москву от бывшего мужа-тирана. Целый год после развода он выслеживал и избивал свою жертву.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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