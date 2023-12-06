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В Азовском музее показали откопанный вблизи фронта в СВО скелет мамонта

6 декабря, 15:06

Shutterstock

Азовский музей-заповедник в Ростовской области теперь обладает тремя скелетами мамонта, что стало мировым рекордом. При этом последний экспонат пришлось извлекать из земли вблизи Мариуполя, когда уже началась спецоперация. Телеканал "Звезда" рассказал о работе археологов около фронтовой зоны.

В Ростовской области в распоряжении музея оказался скелет мамонта из прифронтовой зоны. Видео © t.me / zvezdanews

"Мы приехали на место, где законсервировали бивень, чтобы его забрать. Началась работа по изъятию, она длилась не один день, и всё было нормально. Конечно, мы видели огромное количество вертолётов, мы слышали шум боя, боевых действий", — поделилась завотделом палеонтологии и природы музея Галина Тимонина.

В 2015 году местный житель наткнулся на кости мамонта в глине на побережье Таганрогского залива. Лишь в 2021 году удалось поднять основную часть скелета, а некоторые фрагменты и вовсе извлекались уже после начала боевых действий. Вес мамонта оценивается в 12 тонн, его череп весит 300 килограммов, животное погибло более 600 тысяч лет назад.

Сейчас экспонатом занимаются реставраторы: скелет нужно тщательно обработать, склеить, пропитать специальными растворами, и только тогда его увидят посетители музея. Специалисты отмечают, что именно берега Таганрогского залива богаты на подобные находки, поэтому здесь учёным ещё предстоит много работы.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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