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6 декабря, 15:01

Депутат Народного совета ЛНР Попов погиб при подрыве авто

Юров подтвердил гибель депутата Народного совета ЛНР Попова при подрыве авто

<p>Депутат Народного совета ЛНР Попов погиб при подрыве авто. Обложка © ТАСС / Александр Река</p>

Депутат Народного совета ЛНР Попов погиб при подрыве авто. Обложка © ТАСС / Александр Река

Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов получил смертельные травмы в результате подрыва автомобиля. Информацию подтвердил его коллега — луганский депутат Юрий Юров.

Место подрыва машины Попова. Видео © t.me / Следком

"В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега — депутат Народного cовета ЛНР третьего созыва, участник Народного ополчения Донбасса, вставший на защиту республики с первых дней, Олег Николаевич Попов", — написал он в своём телеграм-канале.

Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Фото © VK / Народный Совет ЛНР

Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Фото © VK / Народный Совет ЛНР

Сейчас на месте взрыва работают следователи. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

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Как ранее писал Лайф, взрыв произошёл в центре Луганска. Как сообщается в местных пабликах, на воздух взлетел автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, стоявший возле местного стадиона.

Александра Мышляева
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