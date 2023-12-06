В центре Луганска взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Олега Попова
Взрыв произошёл в центре Луганска. Как сообщается в местных пабликах, на воздух взлетел автомобиль, стоявший возле местного стадиона.
Автомобиль взорвался в центре Луганска. Видео © Telegram / МЛНР Live
Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале назвал произошедшее терактом. По его словам, в результате взрыва пострадал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Других подробностей о его состоянии не приводится.
Как писал Лайф, в начале ноября в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. В момент взрыва он находился в машине и впоследствии скончался от полученных травм. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" и сообщил, что взрывчатка была установлена под днищем авто.
Telegram / МЛНР Live