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6 декабря, 15:19

Раскрыта возможная причина неявки Зеленского на тайный брифинг в США

Мезюхо: Зеленский не явился на брифинг в США, чтобы не отчитываться за помощь

Отказ Владимира Зеленского от участия в закрытом брифинге в США в последний момент обусловлен простой причиной, никак не связанной с обидами, — он не может отчитаться за предоставленные ему финансы и вооружение. Об этом заявил председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

"Я думаю, что отмена выступления Зеленского в первую очередь связана с тем, что ему нечего сказать. От него требуют отчёта за израсходованные средства — как финансовые, так и военные. Сам он является вершиной коррупционной клоаки на Украине, поэтому отдаёт себе отчёт в том, что дать подробный анализ растраты американских денег не может", объяснил Мезюхо в беседе с Царьградом.

В Раде объяснили, почему Зеленский отказался выступать перед сенаторами США

В Раде объяснили, почему Зеленский отказался выступать перед сенаторами США

Напомним, вчера лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Владимир Зеленский отказался от речи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Политик в последний момент отменил сеанс видеосвязи.

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Getty Images / Roman Pilipey

Юрий Лысенко
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