Отказ Владимира Зеленского от участия в закрытом брифинге в США в последний момент обусловлен простой причиной, никак не связанной с обидами, — он не может отчитаться за предоставленные ему финансы и вооружение. Об этом заявил председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

"Я думаю, что отмена выступления Зеленского в первую очередь связана с тем, что ему нечего сказать. От него требуют отчёта за израсходованные средства — как финансовые, так и военные. Сам он является вершиной коррупционной клоаки на Украине, поэтому отдаёт себе отчёт в том, что дать подробный анализ растраты американских денег не может", — объяснил Мезюхо в беседе с Царьградом.