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Опубликовано 6 декабря 2023, 15:13

В Кронштадте освятили бронежилеты с ликами Невского и Донского

Бронежилеты с ликами князей Александра Невского и Дмитрия Донского осветили в Кронштадте в ходе церемонии в Никольском морском соборе. Участие в ней приняли представители воинских частей и религиозных объединений, а также российские военные. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Кронштадте освятили бронежилеты с ликами Невского и Донского. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это два бронежилета и стяг с ликом Дмитрия Донского и Спаса Нерукотворного. После освещения бронежилеты будут переданы в военный комиссариат Санкт-Петербурга, а стяг с ликом будет направлен тульскому предприятию для передачи его трудовому коллективу", — рассказал заместитель председателя фонда "Под покровом царицы небесной" Андрей Хитров.

Как отметил председатель президиума регионального отделения общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Верёвкин, благодаря таким инициативам вносится вклад и воплощаются в жизнь идеи о единстве нашей великой страны в "делах и помыслах". По его словам, они наряду с военными и другими защитниками пытаются по-своему оказать помощь всем тем, кто сейчас стоит на защите нашей страны и решает судьбу государства на поле боя.

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А ранее Лайф рассказывал, что Народный фронт собрал 10 миллиардов рублей пожертвований для бойцов в зоне специальной военной операции. Благодаря неравнодушию граждан были приобретены: более 2270 квадрокоптеров, 9900 радиостанций разных типов, 6500 прицелов, а также почти 800 автомобилей, 176 квадроциклов и 20 800 бронежилетов.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Николь Вербер
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