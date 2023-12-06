Бронежилеты с ликами князей Александра Невского и Дмитрия Донского осветили в Кронштадте в ходе церемонии в Никольском морском соборе. Участие в ней приняли представители воинских частей и религиозных объединений, а также российские военные. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Кронштадте освятили бронежилеты с ликами Невского и Донского. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это два бронежилета и стяг с ликом Дмитрия Донского и Спаса Нерукотворного. После освещения бронежилеты будут переданы в военный комиссариат Санкт-Петербурга, а стяг с ликом будет направлен тульскому предприятию для передачи его трудовому коллективу", — рассказал заместитель председателя фонда "Под покровом царицы небесной" Андрей Хитров.

Как отметил председатель президиума регионального отделения общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Верёвкин, благодаря таким инициативам вносится вклад и воплощаются в жизнь идеи о единстве нашей великой страны в "делах и помыслах". По его словам, они наряду с военными и другими защитниками пытаются по-своему оказать помощь всем тем, кто сейчас стоит на защите нашей страны и решает судьбу государства на поле боя.