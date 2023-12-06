Учёный назвал вескую причину не кипятить полный чайник

Использование светодиодных лампочек и разумный подход к эксплуатации бытовой техники, особенно если она достойного качества, позволит значительно сэкономить на счетах за электричество. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" поведал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов.

"Особого существенного эффекта от выключения света не получится, потому что очень мало потребляют. Что касается чайников и всех нагревательных приборов, можно сэкономить достаточно серьёзно. Вы же греете литр, а вам нужен стакан. Вы зря энергоресурсы израсходовали, вода остывает, электроэнергия уходит в никуда", — объяснил учёный.

По его расчётам, все нагревательные приборы (от чайников до электролитов и печек) используют большой объём электроэнергии, но при грамотном использовании можно сократить расходы на свет. Для этих целей Борисов советует не кипятить полный воды чайник. Он советует греть стакан воды вместо литра, потому что именно остальная вода остывает, а электроэнергия уходит в никуда.