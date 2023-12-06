"Бессмертный полк" показал картину с мозаикой из фото героев битвы за Москву

Художник Алексей Крюков написал картину, которая посвящена защитникам столицы времён Великой Отечественной войны. На полотне лица двадцати реальных солдат, фотографии которых прислали участники конкурса "Мой дед сражался за Москву". Презентация состоялась в Музее современной истории России, пишет "Бессмертный полк".

"Для меня, честно говоря, сокровенно, трепетно и свято было писать это полотно. Убеждён, что мы должны настоящие патриотические качества воспитывать в нашей молодёжи, собственно, для этого картина и писалась: чтобы наша молодёжь, глядя на наших воинов, тех, кто подарил нам нашу Победу, хотела следовать их примеру, — память их свята для нас. И эту память нужно передать последующим нашим поколениям", — поделился художник Крюков.

Как рассказали в пресс-службе проекта, фон произведения создали при помощи современных технологий. Там уточнили, что мозаика составлена из портретов всех ветеранов, чьи истории попали на конкурс. О подвигах каждого солдата можно узнать на сайте "Бессмертного полка России".

"Участники Великой Отечественной войны, герои битвы за Москву — это наша гордость и наша слава. И мы должны сделать всё, чтобы память о них передать молодому поколению нашей страны. Ради этого и существует "Бессмертный полк России", ради этой цели мы реализуем наши проекты, проводим наши мероприятия и строим нашу деятельность", — рассказал сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России", генерал-полковник в отставке Сергей Макаров.