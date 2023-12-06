Политолог рассказал, кому выгодно убийство Ильи Кивы и за что его многие не простили в России

Украинский политик Илья Кива был человеком сложной судьбы, вместившей в себя все катаклизмы, которые происходили с его страной за последние десять лет. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Сначала были Майдан и эйфория, участие в войне в Донбассе, потом — протрезвление, начало борьбы с киевскими властями. То есть его жизнь вместила в себя все вот эти катаклизмы Украины за последние десять лет", — сказал он.

По словам Гаспаряна, единственным, кому выгодна смерть Кивы, остаётся киевский режим, поэтому не верить утверждениям украинских СМИ, которые приписали его убийство СБУ, у собеседника Лайфа оснований нет.

Кива был ярок. Многие ему, конечно, никогда не простили бы, что тут греха таить, участие в убийстве русских людей в Донбассе, но он был ярок. И его смерть, конечно, выгодна прежде всего Украине. Собственно, её хуторские помойки уже по этому поводу всё и проговорили Публицист Армен Гаспарян

О том, что в Подмосковье обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, Лайф сообщал ранее.

Илья Кива получил известность в 2014 году, когда вступил в "Правый сектор"* и возглавил батальон особого назначения, который воевал на востоке Украины. Он руководил полтавским отделением организации, в 2016–2017 годах был советником главы МВД Украины Арсена Авакова и в то время предлагал "стирать" всех "любителей Русского мира". После 2018 года Кива вступил в "Оппозиционную платформу — За жизнь", был избран депутатом Верховной рады и изменил свою риторику. 30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в испанский Аликанте, а оттуда — в Москву. Он поддержал начало СВО и активно участвовал в политических ток-шоу, выступая с критикой украинского руководства.