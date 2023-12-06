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Захарова: Нет никакой российско-украинской войны

Опубликовано 6 декабря 2023, 16:05
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Запад развязал гибридную войну в отношении России, используя Украину, поэтому нет никакого российско-украинского противостояния. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос "Радио Sputnik".

"Это гибридная война Запада против России руками киевского режима. Это чёткое определение, тут ничего не нужно придумывать ещё и дополнять. Нет никакой российско-украинской войны или противостояния. Есть использование Западом Украины в качестве инструмента нанесения России стратегического поражения", пояснила она.

Дипломат напомнила, что под гибридной войной следует понимать все торгово-экономические санкции и финансовые ограничения, к которым Запад прибегнул задолго до спецоперации. Также сюда относится информационная пропаганда против России, в том числе психологическое давление на россиян с целью настроить их против собственной страны и её руководства, отметила Захарова.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне, которую против России развязали западные страны.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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