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6 декабря, 18:25

"Яжебатя" нокаутировал 16-летнего обидчика дочки прямо в школе ударом головой в лицо

В Волжском мужчина отправил в больницу одноклассника своей дочери

В городе Волжском Волгоградской области мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с 16-летним подростком, у которого был конфликт с его дочерью, но беседа не задалась — мужчина ударил школьника. Мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

"39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанёс удар головой в голову ребёнку", рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что подросток не состоит на учёте в ПДН и имеет положительную характеристику. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.

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Юрий Лысенко
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