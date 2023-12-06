"Яжебатя" нокаутировал 16-летнего обидчика дочки прямо в школе ударом головой в лицо

В городе Волжском Волгоградской области мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с 16-летним подростком, у которого был конфликт с его дочерью, но беседа не задалась — мужчина ударил школьника. Мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

"39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанёс удар головой в голову ребёнку", — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что подросток не состоит на учёте в ПДН и имеет положительную характеристику. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.