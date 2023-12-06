"Яжебатя" нокаутировал 16-летнего обидчика дочки прямо в школе ударом головой в лицо
В Волжском мужчина отправил в больницу одноклассника своей дочери
В городе Волжском Волгоградской области мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с 16-летним подростком, у которого был конфликт с его дочерью, но беседа не задалась — мужчина ударил школьника. Мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.
"39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанёс удар головой в голову ребёнку", — рассказали в ведомстве.
Собеседник агентства добавил, что подросток не состоит на учёте в ПДН и имеет положительную характеристику. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали пожилого приезжего мужчину, который на днях нанёс ножевое ранение восьмикласснику. Лайф публиковал видео, судя по кадрам которого, никакого сопротивления гражданин не оказал и даже сообщил, что знает, за что задержан.
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